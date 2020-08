Prefeitos criticam Bolsonaro e dizem que governo “se esquiva de responsabilidades”

247 - A Frente Nacional de Prefeitos lançou uma nota nesta terça-feira (11) condenando a postura do governo federal, que criou um ranking feito pelo Palácio do Planalto que mostra as cidades com mais casos e mortes pela covid-19.

Reportagem do portal UOL informa que os prefeitos acusaram Jair Bolsonaro de não colaborar com as medidas locais de isolamento social. Segundo a nota, o governo tenta "imputar responsabilidades, evidenciando o ânimo de apontar culpados".

