Prefeitos manifestam intenção de compra de 30 milhões de doses da Sputnik V

247 - O consórcio Conectar, criado por iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), manifestou ao Fundo Soberano Russo a intenção de compra de 30 milhões de doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19.

O envio ao Brasil do primeiro lote de até 5 milhões de doses deve ocorrer entre maio e junho, três semanas após a assinatura do contrato. A maior parte será entregue no segundo semestre, até dezembro.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ainda não liberou o uso do imunizante no Brasil. A visita de inspeção às fabricantes JSC Generium e UfaVita está prevista para o período de 19 a 23 de abril.

A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski desta terça-feira (13) que autoriza o estado do Maranhão a comprar a Sputinik V se a Anvisa não tomar uma decisão até o dia 28 de abril pode agilizar o processo, já que ela tem com base na Lei 14.124/2021, que faz referência aos municípios.

A FNP reúne prefeitos de cerca de 2 mil municípios, que abrigam cerca de dois terços da população brasileira.

