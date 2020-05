Prefeitura de Belém inclui trabalho de domésticas como atividade essencial

247 - O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 6, que a atividade de empregadas domésticas é considerada essencial durante a pandemia do novo coronavírus.

"Empregada doméstica está prevista como atividade essencial. Nos 2 decretos. Tem pessoas que precisam, pela necessidade de trabalho essencial, a ter alguém em casa. Uma médica ou médico, por exemplo, precisa de alguém que ajude em casa", disse Coutinho durante transmissão nas redes sociais.

Entre outros segmentos que podem continuar atuando durante o lockdown, Zenaldo destacou supermercados, farmácias, feiras, serviços de táxi e Uber, serviços de call center, telecomunicações e internet. Serviços de aluguéis de carro e lotéricas podem funcionar, mas com restrições.

A capital paraense, segundo decreto, estará sob lockdown (suspensão total de atividades não essenciais) entre os dias 7 e 17 de maio. Segundo dados da Secretaria de Saúde Pública do Pará, o estado contabiliza 5017 casos confirmados do novo coronavírus até aqui, com 2536 pacientes recuperados e 392 óbitos.

