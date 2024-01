Prejuízo com reparos e destruição de acervo no 8/1 já supera R$ 21 milhões

Apoie o 247

247 - Em um ano, o processo de restauração de peças e acervos, destruídos após os atos golpistas de 8 de janeiro, comprometeram mais de R$ 21,1 milhões dos cofres públicos, direcionados à recompra, importação de material e até tratamento em outros estados, destaca reportagem do jornal O Globo.

Mesmo com esforços das equipes, algumas obras só serão entregues ao longo de 2024 e outras seguem desaparecidas. Há ainda um item desaparecido, a The Pearl, presente de autoridades cataris recebido em 2019 pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A subtração do objeto, avaliado em R$ 5 mil, é investigada pelo Ministério Público Federal no caso envolvendo o 8 de Janeiro. Uma bola autografada pelo jogador Neymar também chegou a ser roubada, mas foi recuperada em Sorocaba (SP) e devolvida.

