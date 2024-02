Prerrogativas sai em defesa de Toffoli em decisão para investigar Transparência Internacional: "não está acima da lei"

Apoie o 247

247 - O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, defendeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli de solicitar uma investigação contra a ONG Transparência Internacional. para Carvalho, a medida não é uma ação casuística, mas sim uma consequência de uma medida apresentada pelo grupo em 2021.

"Ela é consequência de uma medida que apresentamos em 2021. Querer acusar o ministro de casuísmo é desonesto. Não é uma resposta à pesquisa extremamente mal feita dessa organização", disse Carvalho em referência ao estudo feito pela ONG que citou a suspensão de acordos de leniência celebrados no âmbito da Lava Jato para apontar uma suposta fragilização do combate à corrupção no Brasil, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. >>> Toffoli derruba sigilo de ação que investiga a Transparência Internacional

O grupo Prerrogativas, juntamente com o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), são os autores da ação que levou à decisão de Toffoli. O ministro solicitou a investigação sobre a possível participação da Transparência Internacional na administração das multas relacionadas ao acordo de leniência da empresa J&F, uma alegação negada pela ONG.

Carvalho justificou a necessidade da investigação, argumentando que a Transparência Internacional foi um "braço importante da Lava Jato na relação com os Poderes da República e a opinião pública". >>> Investigação sobre Transparência Internacional pode apontar desvio de recursos públicos e improbidade administrativa

"Ninguém no Brasil está acima da lei. Ninguém está abaixo dela, mas também ninguém acima. Essa ONG, assim como todo e qualquer cidadão ou organização, é passível de investigação. É uma ousadia questionarem isso. Eles têm de respeitar as instituições brasileiras, o ordenamento jurídico vigente", disse o advogado.

Sobre as especulações de que a decisão do ministro Toffoli poderia estar relacionada a uma tentativa de reaproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem se afastou nos últimos anos, Carvalho classificou essas ilações como “desonestas”. >>> Juristas exaltam acerto de Toffoli e questionam jornalismo caça-cliques nas decisões sobre a Lava Jato

"É desonesta essa ilação. O ministro tomou decisões corajosas em outros momentos, quando julgou conduções coercitivas e irregularidades da operação Lava Jato", afirmou o coordenador do grupo Prerrogativas.

