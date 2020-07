Presa em operação da PF, secretária de Saúde do AM é liberada

247 - A secretária de Saúde do estado do Amazonas, Simone Papaiz, foi solta da prisão na madrugada deste domingo (5) e está em liberdade. Ela foi presa pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sangria, que apura supostas fraudes e desvios na compra de respiradores destinados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A informação é do portal G1.

Além dela, Perseverando da Trindade Garcia Filho e Cristiano da Silva Cordeiro também foram liberados, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

No dia 30 de junho, a secretária de Saúde do Amazonas foi presa pela PF.

O governador do estado, Wilson Lima (PSC), foi alvo de buscas e bloqueio de bens.

Em nota enviada ao G1, o governo do estado do AM disse que "aguarda o desenrolar e informações mais detalhadas da operação que a Polícia Federal realiza em Manaus para, posteriormente, se pronunciar sobre a ação".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.