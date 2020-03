Presidenta de ONG atacada por Weintraub divulga teste negativo para Coronavírus

A presidenta da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, informou que deu negativo o teste de contraprova para o Coronavírus feito por ela no Hospital Sírio Libanês, no Distrito Federal. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia zombado da notícia de que um evento organizado pela ONG foi cancelado por suspeita de que ela foi contaminada por coronavírus edit

247 - A presidenta da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, informou que deu negativo o teste de contraprova para o Coronavírus feito por ela no Hospital Sírio Libanês, no Distrito Federal. “Saiu agora cedo o resultado: NEGATIVO! Agradeço toda a torcida positiva e aos que rezaram pela minha saúde e dos que estavam no evento na segunda-feira. Posso sair do isolamento e voltar para a minha família em São Paulo”, escreveu ela no Twitter.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia zombado da notícia de que um evento organizado pela ONG foi cancelado por suspeita de que Priscilla Cruz foi contaminada por coronavírus. “Para fechar o bloco de informações sobre Priscila Cruz e sua ONG ‘Todos pela Educação’: CORONAVÍRUS!!!”, escreveu o ministro no Twitter.

Depois ele fez uma outra provocação, desta vez pautada em um versículo da Bíblia: “O Senhor fará recair sobre eles a sua própria iniqüidade, e os destruirá na sua própria malícia; o Senhor nosso Deus os destruirá”.

Foi Priscila Cruz, Presidente do Todos Pela Educação, quem organizou o evento de hoje para apresentar alternativas ao que estamos fazendo no MEC. Lembrando, Priscila Cruz, fã de Paulo Freire, quer estratégia para me derrubar. pic.twitter.com/fg0cmh0d0A — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 9, 2020