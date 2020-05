Presidente da Anvisa, que quebrou a quarentena em atos ao lado de Bolsonaro, testa positivo para coronavírus

Aliado de Bolsonaro, o contra-almirante Antonio Barra Torres Torres ganhou projeção ao participar dos atos ao lado de Bolsonaro em Brasília, quando ambos violaram recomendações do Ministério da Saúde para evitarem aglomerações edit

247 - O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o médico e contra-almirante Antonio Barra Torres Torres, único nome indicado por Jair Bolsonaro na Anvisa, afirmou, nesta terça-feira (19), que testou positivo para o coronavírus.

“Na semana passada constatei sintomas gerais que inicialmente não me fizeram suspeitar da Covid-19. No entanto, devido à intensidade e persistência, o diagnóstico naquela época hipotético foi lançado e entrei em isolamento social, conforme prescrição médica. Na última sexta obtive resultado positivo para Covid-19″, disse Torres em vídeo veiculado durante a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as medidas de combate ao vírus.

O contra-almirante ganhou projeção ao participar dos atos ao lado de Bolsonaro em Brasília (DF), quando ambos violaram recomendações do Ministério da Saúde para evitarem aglomerações.

Na ocasião, o Ministério da Saúde já havia recomendado medidas de isolamento social e desaconselhava aglomerações

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.