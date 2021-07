Presidente da Associação Brasileira do Agronegócio sobre foto do agricultor armado: “desserviço”

"Sem dúvida nenhuma não é a imagem do agricultor brasileiro", acrescentou o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, ao comentar a postagem da Secom em que um agricultor aparece armado edit

247 - O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, considerou um "desserviço" para o agronegócio do Brasil a publicação da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) com um homem armado para comemorar o Dia do Agricultor.

"Sem dúvida nenhuma não é a imagem do agricultor brasileiro", disse o presidente da Abag em entrevista à CNN Brasil. "Qualquer peça de comunicação que dá margem a várias interpretações não pode ser chamada de peça de comunicação, mas de bagunça", acrescentou.

A Secom apagou a foto depois de uma enxurrada de críticas.

