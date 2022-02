Presidente da Caixa deve deixar o banco em março para assumir ministério de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 com Eduardo Barretto, Metrópoles - Próximo a Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deve deixar o banco no próximo mês, quando pelo menos 11 ministros sairão do governo para disputarem as eleições.

Guimarães deve, então, assumir um posto político no governo, como o de ministro. Ele deve também auxiliar na campanha de reeleição de Bolsonaro.

O atual presidente da Caixa chegou a ser cotado, no fim de 2021, como possível candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, mas a ideia não prosperou. Naquela época, ele se tornou alvo do Tribunal de Contas da União (TCU) por suposta autopromoção com a estrutura do banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE