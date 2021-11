Presidente da Caixa gastou R$ 2,7 milhões em viagens pelo Brasil

As despesas estão sendo investigadas pelo TCU e pelo MPF edit

247 - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, entre janeiro de 2019, quando assumiu, e setembro deste ano, gastou R$ 2,75 milhões em passagens e diárias. Ele viajou 202 vezes pelo país afora e já visitou 101 cidades.

Os valores foram fornecidos pela Caixa por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Não é possível saber o quanto foi gasto com passagens e diárias ou quantos acompanhantes foram levados às viagens.

Os destinos mais visitados por Guimarães foram São Paulo (49 vezes) e Rio de Janeiro (17 vezes). O presidente da Caixa viajou três vezes a Nova York.

As despesas estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Ministério Público Federal (MPF). (Com informações do jornal O Globo).

