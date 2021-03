Presidente da Câmara pede ajuda à China por vacinação no Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira pediu ao país socialista que ajude o Brasil a superar as dificuldades na vacinação contra a covid-19 edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reconheceu a importância da parceria comercial entre Brasil e China e pediu ajuda ao governo chinês para a superação da pandemia de covid-19.

Lira se reuniu com o embaixador chinês, Yang Wanming, por videoconferência nesta terça-feira (9) e divulgou carta em que reafirma a parceria entre os dois países. Ele defendeu ainda a vacinação em massa da população brasileira e o acesso a todos os imunizantes com eficácia comprovada produzidos no mundo.

“Eu me dirijo ao governo chinês neste momento de grande angústia para nós brasileiros, para que nossos parceiros chineses tenham um olhar amigo, humano, solidário e nos ajudem a superar a pandemia, oferecendo os insumos, as vacinas, todo o apoio que este grande parceiro da China precisa neste grave momento”, disse o presidente, segundo a Agência Câmara.

