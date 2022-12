Presidente da Força Sindical decide não ir à posse de Lula e fala em "decepção"

Apoie o 247

247 - O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, decidiu não comparecer à posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1), em Brasília. Ele fala em "decepção" em relação ao tratamento recebido na composição do Ministério.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Torres se reuniu com a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), na quinta-feira (29) para manifestar sua indignação sobre o suposto desprestígio com que têm sido tratados a Força Sindical e o Solidariedade, partido que se originou do grupo sindical.

"Fomos aliados de Lula desde o primeiro instante, aparamos arestas no movimento sindical, ajudamos na articulação para que o Geraldo Alckmin (PSB) fosse o vice de Lula, recebemos diversos eventos no Palácio do Trabalhador [sede da Força], percorremos o Brasil inteiro. E agora, na hora de cortar o bolo, não recebemos nada, enquanto gente que só atrapalhou ganha pedaço", afirma Torres.

O Solidariedade esperava comandar o Ministério da Previdência, que ficou com Carlos Lupi, do PDT, sigla que levou adiante a candidatura de Ciro Gomes na última eleição. Ciro fez uma campanha baseada em ataques a Lula.

