Presidente da França, Macron concede a mais alta honraria francesa a Randolfe pelo combate à pandemia

Vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues será condecorado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, com a Comenda Légion D’honneur pela atuação do parlamentar no combate à pandemia e pelas ações de defesa do meio ambiente edit

247 - O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede), será condecorado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, com a Comenda Légion D’honneur, a mais alta honraria francesa, pela atuação do parlamentar no combate à pandemia e pelas ações de defesa do meio ambiente.

Nas redes sociais, Randolfe escreveu: “agradecemos o reconhecimento aos nossos esforços e trabalho, sempre pautados pela defesa dos interesses populares, a ética na política e o desenvolvimento sustentável com distribuição de riqueza para todos”.

Agradecemos o reconhecimento aos nossos esforços e trabalho, sempre pautados pela defesa dos interesses populares, a ética na política e o desenvolvimento sustentável com distribuição de riqueza para todos. Como nosso trabalho e empenho, essa honraria é do POVO! PUBLICIDADE July 21, 2021

Entre os brasileiros que já receberam a honraria francesa, estão Dom Pedro II, imperador do Brasil no último período do Império; e os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso (FHC).

Brasileiros que receberam 'Legião da Honra':

Dom Pedro II, Imperador do Brasil

Gastão de Orléans, Conde d'Eu, Marechal do Brasil e príncipe da França

Conselheiro Rodrigo Augusto da Silva, autor e co-assinante da Lei Áurea

Visconde de Sinimbu, Primeiro-Ministro do Brasil

Bernardo Pereira de Vasconcelos, Ministro durante a regência

Marquês de Sapucaí, Presidente do Senado

Marquês de Olinda, Primeiro-Ministro do Brasil

Marquês de Itanhaém, Senador e tutor de Dom Pedro II

Visconde do Bom Retiro, Senador e Ministro dos Negócios

Visconde do Rio Branco, Primeiro-Ministro do Brasil

Barão de Alhandra, Embaixador em diversas ocasiões

Marquês de Monte Alegre, Primeiro-Ministro do Brasil

Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, Presidente do Brasil

Marechal Cândido Rondon

Juscelino Kubitschek, Presidente do Brasil

Marechal Eurico Gaspar Dutra, Presidente do Brasil

José Sarney de Araújo Costa, Presidente do Brasil

Fernando Henrique Cardoso, Presidente do Brasil

Randolfe Rodrigues, Senador do Brasil

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.