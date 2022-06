Presidente da Funai, no cargo desde 2019, não visitou territórios indígenas uma única vez

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Federal Marcelo Xavier, que assumiu a presidência da Fundação Nacional do ìndio (Funai) por indicação de Jair Bolsonaro, não visitou nenhum território indígena desde que assumiu o cargo em 2019. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, dados do Portal da Transparência apontam que Xavier deixou Brasília apenas em duas ocasiões, para proferir palestras.

“Em junho, ele foi a Cuiabá a convite do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), defensor da exploração de potássio em áreas demarcadas”, ressalta a reportagem. Cattani é réu em um processo de reintegração de posse de um terreno destinado à reforma agrária no Assentamento Pontal do Marape, em Nova Mutum.

Na palestra, Xavier defendeu a concessão de incentivos produtivos em territórios demarcados para tornar os povos originais “protagonistas da própria história”. O evento contou com a participação de membros da etnia Haliti-Paresi, que produzem grãos em uma área de 20 mil hectares com o apoio da Funai.

