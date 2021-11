Presidente da Fundação Palmares chama Dia da Consciência Negra de “vitimização”

Sugestões para dar credibilidade à data, já que consciência não tem cor:

Dia da Mente Negra Escravizada pela Esquerda, ou Dia do Culto ao Ressentimento pelo Passado. Opcionalmente, Dia da Vitimização do Negro. Considerem tmb Dia de Luta pela Divisão Racial do Povo. Por nada. pic.twitter.com/j9Bwgvc8IS