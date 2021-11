Presidente da Fundação Palmares defende dar 'chibatadas' em pichadores

Sérgio Camargo usou as redes sociais para defender o uso da violência física contra pichadores que, segundo ele, "agem incentivados pela esquerda" edit

247 - O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que em outubro foi afastado pela Justiça das atividades relacionadas à gestão de pessoas da instituição, usou as redes sociais para pregar o uso de violência contra pichadores. Segundo ele, a punição aplicada deveria ser “chibatadas” e “multa”.

"De acordo, (sic) com minha amiga Ester Sanches. (sic) Chibatadas e multa, como em Cingapura (sic), seria uma solução. Pichadores não são "artistas", são vândalos e marginais. Agem incentivados pela esquerda, que tudo emporcalha e destrói”, escreveu no Twitter. ‘É inútil pintar o muro. A pichação volta no dia seguinte. É compulsivo e doentio”, justificou.

Recentemente, Camargo se intitulou como “Black Ustra”, numa referência ao torturador coronel Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi e um dos principais artífices do processo de tortura a opositores conduzido durante o período da ditadura militar.

