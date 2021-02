Presidente da FUP comemora demissão de Castello Branco e cobra mudança na política de preços da Petrobrás

O presidente da Frente Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, comemorou a saída de Castello Branco. Segundo ele, a demissão tem relação com as recentes mobilizações dos petroleiros edit

247 - O presidente da Frente Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, comemorou a demissão de Roberto Castello Branco da direção da Petrobras. Jair Bolsonaro, na sexta-feira, 19, nomeou o general da reserva Joaquim Silva e Luna para presidir a estatal, ampliando o número de militares ocupando altos postos no governo federal.

Silva e Luna foi ministro da Defesa do ex-presidente Michel Temer. Ele foi também presidente da usina binacional de Itaipu.

Bacelar comemorou a saída de Castello Branco, que era ligado ao capital financeiro e exercia uma política de privatização das refinarias. Segundo o presidente da FUP, a demissão tem relação com as recentes mobilizações dos petroleiros e com “as denúncias que nós fizemos sobre a política de preços de combustíveis nefasta para a população brasileira”.

“Finalmente, Castello Branco caiu, após as paralisações da categoria petroleira e as denúncias que nós fizemos sobre a política de preços de combustíveis nefasta para a população brasileira”, afirmou.

“Mas, não adianta mudar o presidente da Petrobrás se o Preço de Paridade de Importação (PPI) continuar”, destacou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.