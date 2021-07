Presidente da OAB denuncia Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro, à Corregedoria por ameaça de morte a jornalista

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, anunciou que irá ingressar com representação contra o advogado Frederick Wassef na Corregedoria Nacional da Ordem pela ameaça feita à jornalista Juliana Dal Piva, colunista do UOL.

“É inaceitável este comportamento violento contra a imprensa de mais uma pessoa ligada a este governo. Foi mais um episódio de misoginia, como é característico de grande parte dos ataques feitos por essas pessoas a jornalistas”, afirmou Santa Cruz, segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Santa Cruz também oficiará a Seccional de São Paulo da Ordem para que o advogado de Jair Bolsonaro seja investigado também em âmbito estadual, onde tem inscrição.

Minha solidariedade à jornalista @julianadalpiva. Vou determinar que a corregedoria da OAB apure o fato ocorrido e tome as medidas necessárias. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) July 10, 2021





O advogado e amigo de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, enviou mensagem ameaçadora nesta sexta-feira (9) à jornalista Juliana Dal Piva, que tem revelado áudios que, entre outras coisas, comprovam a prática de rachadinha por Bolsonaro enquanto este era ainda deputado federal. No início de junho, Wassef recebeu de Bolsonaro uma procuração para representá-lo judicialmente.

Entre outras declarações, Wassef mandou Juliana ir para a China: "faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo".

Leia a mensagem de Frederick Wassef para a jornalista Juliana Dal Piva:

Quero ressaltar algo. Quando Frederick Wassef me enviou essa mensagem hj, eu não tinha feito qualquer questionamento para ele. Eu o procurei sexta 3/7 para ter posição do presidente para as reportagens que foram publicadas essa semana. Desde então ele não tinha falado nada comigo pic.twitter.com/ruOsOItmEn — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) July 10, 2021

