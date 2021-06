Presidente da OAB desmente líder do governo e diz que advogado não representava a entidade em reunião com Bolsonaro

Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, desmentiu a declaração do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que afirmou que o advogado Flávio Pansieri participou de uma reunião com Jair Bolsonaro representando a entidade. "É mentira", disse edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, desmentiu a declaração do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), que afirmou ter levado o advogado Flávio Pansieri para participar de uma reunião no gabinete de Jair Bolsonaro como "delegado do conselho federal da OAB”. "É mentira que ele estava representando a OAB", disse Santa Cruz, de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo. "Apenas eu posso representar a entidade, ou uma pessoa designada por mim. E isso não aconteceu”, completou.

"Jamais fomos convidados pelo senhor Presidente para nenhuma solenidade, pelo menos na minha gestão. Para grande orgulho nosso", disse Santa Cruz. Pansieri é advogado de Barros e atuou como representante legal da vacina chinesa Convidecia no Brasil, produzida pela chinesa CanSino, tendo chegado a participar de uma reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A negociação para a compra do imunizante entrou no radar da CPI da Covid, que quer investigar os termos do contrato de R$ 5,2 bilhões.

Ainda conforme a reportagem, Pansieri faz oposição ao grupo de Santa Cruz na OAB e integrou o grupo que pressionou a entidade a adquirir vacinas contra a Covid-19 como forma de driblar a programação por faixas de prioridade.

