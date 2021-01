Presidente da OAB diz não ver "ambiente" para impeachment de Bolsonaro

"Não vejo ambiente, por ora, para o impeachment de Bolsonaro. Isso é algo muito sério, tem que ter verificação do crime, mobilização social e no Congresso, mas não vejo nada disso. O que vejo é queda de popularidade de Bolsonaro,", disse o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, disse não ver “ambiente” para o impeachment de Jair Bolsonaro, apesar do aumento dos pedidos para que ele seja afastado em função dos erros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

“Não vejo ambiente, por ora, para o impeachment de Bolsonaro. Isso é algo muito sério, tem que ter verificação do crime, mobilização social e no Congresso, mas não vejo nada disso. O que vejo é queda de popularidade de Bolsonaro, que não é um fato de impeachment”, disse Santa Cruz em entrevista à jornalista Bela Megale, de O Globo.

“Hoje, me fazem críticas nas redes sociais por não apoiar o pedido de impeachment, principalmente os grupos de esquerda. Antes, fui alvo de grupos de direita, que me chamavam de antibolsonarista”, ressaltou. “Só não entendo a cobrança de que o impeachment é competência da OAB. É do Congresso”, completou.

Segundo a reportagem, Santa Cruz disse que as cobranças pelo impeachment de Bolsonaro aumentaram nas redes sociais. Ele também foi convidado por um grupo de artistas, juristas e advogados para discutir a elaboração de um pedido pelo afastamento do ex-capitão. Santa cruz teria confirmado a participação em um debate sobre o assunto cuja data deverá ser definida nesta semana.

