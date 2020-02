Presidente da OAB se queixa ao Ministério Público de procurador que ofendeu jornalista

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, dirigiu-se ao Procurador Geral da República, Augusto Aras, para pedir providências contra o procurador que ofendeu jornalista da Folha de S.Paulo com insinuações sexuais edit

247 - Em reunião nesta quarta-feira (18) com o Procurador Geral da República, Augusto Aras, o presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, queixou-se de ataques de membros do Ministério Público contra jornalistas.

Santa Cruz pediu que um procurador que ofendeu a repórter da Folha Patrícia Campos Mello nas redes sociais responda por sua afirmação.

O presidente da OAB referiu-se especificamente ao caso do procurador Alexandre Schneider, de Bento Gonçalves (RS), que escreveu no Instagram: “Cuidado para você que quer ser jornalista: não confunda dar furo de reportagem com dar o furo pela reportagem”, informa o jornalista Reynaldo Turollo Jr., na Folha de S.Paulo.