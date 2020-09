Presidente da OAB vai defender Carol Solberg no STJD pelo 'Fora, Bolsonaro'

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, será o advogado da jogadora de vôlei Carol Solberg perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Segundo o jornalista Juca Kfouri, colunista do UOL, Santa Cruz foi procurado por Isabel Salgado, mãe de Carol, aceitou prontamente a incumbência e se disse honrado com a escolha.

Carol Solberg foi denunciada pela procuradoria do STJD por supostamente descumprir o regulamento da competição e assumir conduta contrária à disciplina desportiva ao protestar contra Jair Bolsonaro, ao conquistar medalhar de bronze na etapa de Saquarema (Rio de Janeiro) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

"O STJD está dando um tiro no pé. Não percebe que diante do que está acontecendo na NBA, e no próprio COI disposto a rever suas posturas mais draconianas, o caso de Carol Solberg pode atingir proporções internacionais", alerta o jornalista Juca Kfouri.