Presidente da OAB vê Brasil à deriva e fala em impeachment após a pandemia

247 – O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, avalia que Jair Bolsonaro "cruzou o Rubicão", ao participar de um ato golpista no último domingo, e diz que seu impeachment pode ser discutido após a pandemia de coronavírus. "A gente já identificava esse viés autoritário. Mas, com clareza, acho que ele deu um passo a mais, ele atravessou o rubicão. Para quem não conhece a história, o Julio César atravessa com seus exércitos no sentido de Roma e lança sua sorte no plano de ser um autocrata", afirmou, em entrevista à jornalista Julia Chaib, na Folha de S. Paulo.

Santa Cruz avalia que o impeachment de Bolsonaro pode ser discutido após o enfrentamento da fase mais aguda da pandemia de coronavírus. "Depois da pandemia, acho que discussão é absolutamente cabível, tendo um olhar claro ao que ele fez durante esse período. Caberá ao conselho federal também discutir. Muita gente boa tem discutido se há até aqui ou não crime de responsabilidade, grandes juristas como Miguel Reale, acho que cabe abrir a discussão de forma democrática", afirma.

