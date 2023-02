Presidente de comissão ianomâmi no Senado diz que eles são "totalmente primitivos"

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Chico Rodrigues, que preside a Comissão Temporária Externa, instalada pelo Senado na quarta-feira (15) para acompanhar a crise humanitária na TI Ianomâmi, disse em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira (16) que os ianomâmis são um povo 'primitivo'.

No entanto, ele não defendeu a assimilação cultural dos ianomâmis, afirmando ser necessário preservar a cultura dessa etnia.

"É a última etnia do planeta no século 21 que ainda é primitiva, totalmente primitiva, que precisam ser mantidos seus usos, costumes, língua, etc. A comissão tem como foco fazer esse acompanhamento, mas estamos vendo a questão humana dos dois lados, o lado dos índios fragilizados, mas também o lado de 20 mil brasileiros que estão sendo retirados porque estavam ilegais naquela área", disse o senador, em referência aos garimpeiros alvo de cerco do governo federal.

Questionado se ele defende o garimpo, Rodrigues respondeu que "não defende garimpeiro ilegal", mas sim o "desenvolvimento humano", e que os ianomâmis continuem "intocáveis".

"Os garimpeiros, em sua esmagadora maioria, são vítimas desse processo", afirmou, acrescentando que eles são bancados por outras pessoas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.