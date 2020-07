Presidente do BC sobre retomada econômica: "O pior já ficou para trás"

247 - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que a economia em 2020 deve registrar uma queda menor que a projeção de 6,4% anunciada pela própria autarquia federal em junho. A informação foi retirada de uma entrevista concedida à Rede Record na noite de segunda-feira (6) e publicada pelo jornal O Globo.

“Nós soltamos nosso último número de crescimento no relatório de inflação que foi 6,4% de queda no PIB, mas enfatizamos que nós agora entendemos que a assimetria é para o outro lado. É mais provável que seja melhor do que isso e os dados recentes corroboram com essa visão”, afirmou Campus Neto.

O presidente do BC acredita que dados econômicos de arrecadação de impostos, de tráfego e consumo de energia mostram que o pior ficou para trás.

“Esses dados corroboram com a visão de que o pior já ficou para trás e a gente vai ter um crescimento melhor. Esse início da volta do crescimento tem sido de uma forma até relativamente acelerada. Obviamente a base é baixa, porque a queda foi grande, mas a gente começa a ver que essa primeira fase da recuperação tem sido o que os economistas chamam de V, tem sido uma recuperação mais forte”, concluiu.

