Presidente do Cidadania diz que Doria teve "gesto de grandeza" ao desistir de candidatura

247 - O presidente do Cidadania, ex-deputado federal Roberto Freire, disse que o ex-governador João Doria (PSDB) teve um “gesto de grandeza” ao desistir de sua pré-candidatura à Presidência da República. A desistência do tucano foi anunciada no início da tarde desta segunda-feira (23).

“Um gesto de grandeza do ex-governador João Doria. Isso é algo que todo cidadão brasileiro tem que reconhecer, que não é um gesto menor. Isso ajuda o movimento em torno de uma alternativa democrática à polarização hoje existente no país”, disse Freire ao jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, Freire afirmou que “os dirigentes de MDB, PSDB e Cidadania vão respeitar qualquer que seja a escolha de Doria para o futuro, após o gesto de hoje”. Nesta linha, não está descartada a possibilidade dele ser o vice da senadora Simone Tebet (MDB) ou de assumir um cargo na coordenação da campanha da emedebista.

“Depois do gesto dele, ele é que tem que dizer (o que planeja fazer na campanha). É um problema que ele que vai definir. Cabe a nós (partidos da terceira via) apenas em total deferência, claro, respeitá-la”, disse.

