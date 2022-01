Presidente do Conselho de Secretários da Indústria reage a preconceito contra Nordeste e diz que jamais volta a comprar na Havan

Apoie o 247

247 - O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Simplício Araújo reagiu à declaração do empresário bolsonarista Luciano Hang relacionando votos à esquerda no Norte e no Nordeste e índices sociais mais baixos.

Simplício diz que foi uma declaração desrespeitosa e que por isso nunca mais vai entrar em lojas da Havan e classifica a declaração como desrespeitosa."O problema da pobreza existe, não se pode negar, e é decorrente justamente de pessoas como Luciano Hang, que apenas buscam lucro nas regiões, ignoram a pobreza e usam nossos indicadores sociais apenas como trampolim político e social", afirma em nota Simplício Araújo, que é secretário do governo do Maranhão, informa o Painel da Folha.

"O problema do Norte e Nordeste merece ser olhado com responsabilidade. Milhões de nordestinos e nortistas já ajudaram o empresário a construir seu império. O mínimo que ele deveria fazer em retribuição seria investir num estudo ou em alguma forma de ajudar as regiões que ele citou. Abrir a boca para falar asneiras é um ataque a milhões de irmãos brasileiros", completa Araújo.

