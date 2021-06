Presidente do Conselho de secretários de Saúde rechaçou proposta de Bolsonaro sobre uso de máscara

"Não tem pé nem cabeça", afirma presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde sobre a abolição do uso de máscara edit

247 - O presidente do Conass (do Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Carlos Lula, critica proposta anunciada por Jair Bolsonaro em solenidade no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (10) para desobrigar do uso da máscara pessoas vacinadas ou que já tenham sido infectadas pelo novo coronavírus.

Carlos Lula disse ao Painel da Folha de S.Paulo que a proposta de Bolsonaro não tem pé nem cabeça e é irresponsável.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.