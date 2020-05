Presidente do Einstein diz que governo está sem rumo e que defesa da cloroquina atrapalha a pesquisa

Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, disse que governo está sem rumo e que as falas de Bolsonaro sobre a cloroquina atrapalharam a pesquisa edit

247 - Para o médico cirurgião Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, a saída do ministro da Saúde Nelson Teich evidenciou a falta de norte do governo Jair Bolsonaro em relação ao combate à pandemia do novo coronavírus.

"No momento em que existe uma sinalização clara [por parte do governo federal] de que a evidência científica não é o mais importante para o governo, eu vejo uma total falta de capacidade de atuar, quando o que está em jogo não é a ciência, e sim um outro interesse, seja político ou econômico", declara Klajner ao UOL.

Klajner cita o constrangimento de Teich ao ser desautorizado por Bolsonaro no episódio em que descobriu por meio da imprensa que Bolsonaro havia incluído academias de ginástica, salões de beleza e barbearias entre os serviços considerados essenciais.

"O decreto foi feito sem o ministro saber. Naquele momento eu já achei que não dava para seguir [no ministério]. Hoje a saída selou o fato de que ele deve estar se sentindo desconfortável. Não é nem falar ou deixar de falar de remédio. Estamos vivendo uma situação de calamidade, até por conta da própria organização do SUS. [A demissão de Teich] é ruim, porque mostra a falta de um norte", disse.

Sobre o uso da cloroquina, Klajner afirma que não há qualquer comprovação científica sobre os efeitos da substância e que as falas de Bolsonaro sobre o remédio, atrapalharam a pesquisa do hospital.

"Tivemos um prejuízo nos estudos porque muitos pacientes estavam tomando em casa. Não conseguimos concluir ainda por conta da falta de dados", frisa.

E acrescenta: "O paciente que poderia ser alvo do estudo já teve contato com a substância, e isso nos atrapalhou."

