Presidente do Inep terá que explicar na Câmara demissão em massa de servidores

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados quer explicações do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Danilo Dupas Ribeiro, no prazo de uma semana, sobre a motivação para que 35 servidores pedissem demissão.

Danilo Dupas foi chamado a se justificar na comissão às 10h30 desta quarta-feira (10). Os servidores do órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) estão em pé de guerra com Dupas. Desde a semana passada, os trabalhadores denunciam um processo de desmonte da estrutura e saída de gestores técnicos de suas funções.

Nesta segunda-feira (8), 31 coordenadores pediram exoneração de cargos comissionados. A debandada começou com 12 nomes, mas o número foi sendo atualizado ao longo do dia, com mais adesões.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE