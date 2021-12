Presidente do PDT, Carlos Lupi desafia Moro para debate com Ciro

"Não vejo como ele se manterá [contra o Ciro]. Eu quero ver o Moro no debate. Nós estamos desafiando-o diariamente", disse Carlos Lupi edit

Sputnik - Presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi desafiou o ex-ministro Sergio Moro para debater ideias sobre o plano de governo para o Brasil.

Após ter perdido alguns pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República, os articuladores da candidatura de Ciro Gomes decidiram reagir.

Lupi declarou que quer ver um debate entre Ciro e Moro. De acordo com o dirigente pedetista, o ex-magistrado não é capaz de discutir os assuntos de interesse nacional.

Em seguida, Lupi fez um questionamento: "Uma coisa é ficar com aquela capa preta, com caneta, investigando quem quer, combinando com o Ministério Público denúncia. Isso tudo é relativamente simples. Quais são os projetos dele para o Brasil?".

Ainda nesta quarta-feira (9), em um vídeo postado nas redes sociais de Ciro Gomes, o pré-candidato faz diversas críticas ao presidente Bolsonaro e, em especial, ao ex-juiz Sergio Moro.

Ciro afirma que Moro tenta "atrair corruptos para formar uma equipe", e "depois de participar de um governo bandido, de ter enchido o bolso de dólar no exterior, e de não saber nada, absolutamente nada, nem de saúde, nem de economia, nada da arte de governar".

