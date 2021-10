Presidente do PDT diz que Ciro ‘exagerou na dose’ contra Lula

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Democracia - Em entrevista à TV Democracia nesta quarta-feira (20), o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirma que o pré-candidato do partido à Presidência da República, Ciro Gomes, “exagerou na dose” ao criticar o ex-presidente Lula na semana passada, mas pede que as falas do petista também sejam expostas e debatidas no contexto de tensão entre as siglas.

“A gente só observa as falas do Ciro no lado em que ele está, de alguma maneira, respondendo um ataque que sofreu. Vamos reparar nessa última. O Ciro, na minha opinião, exagerou na dose. Os substantivos das críticas ele tem razão. E errou nos adjetivos”, afirma o pedetista.

Lupi se refere à entrevista de Ciro Gomes ao Estadão, onde o ex-governador do Ceará afirmou que Lula conspirou pelo Impeachment de Dilma Rousseff.

PUBLICIDADE

Na sequência, o presidente do PDT se queixa da falta de exposição e debate sobre a declaração de Lula que relaciona Ciro Gomes com eventuais sequelas por covid-19.

“No dia seguinte (da declaração de Ciro Gomes), o Lula chama ele de sequelado, que ele com covid não está raciocinando. E ninguém comenta o comentário do Lula. O que vale é apenas o que o Ciro fala. Então eu lembro da minha avó: quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece”, afirma Lupi.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Portal Democracia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE