Presidente do PL e líder do centrão, Valdemar Costa Neto grava vídeo convidando Bolsonaro a se filiar ao partido

247 - O presidente nacional do PL e um dos líderes do centrão, Valdemar Costa Neto, gravou um vídeo pedindo que Jair Bolsonaro, além de seus filhos e apoiadores, se filiem à legenda. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o vídeo foi gravado nesta segunda-feira e enviado ao Palácio do Planalto antes de ser divulgado nas redes sociais. “Estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança”, diz Costa Neto.

Bolsonaro e Costa Neto vem intensificando as conversas sobre uma possível filiação do ex-capitão e seus correligionários. O assunto foi discutido na semana passada durante um jantar, realizado na quarta-feira (20), no apartamento do senador Wellington Fagundes (PL-MT), com a participação da deputada federal Bia Kicis (DF), nome de confiança do Palácio do Planalto.

