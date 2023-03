Presidente do PL, Valdemar diz que nomes cotados por Lula para o STF são "indicações qualificadas"

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, se posicionou de forma contrária a senadores do partido que desejam barrar os nomes indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Em entrevista à coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, Valdemar disse considerar como “indicações qualificadas” os nomes do jurista Cristiano Zanin e do ex-secretário-geral do ST e do Tribunal Superior Eleitoral TSE), Manoel Carlos de Almeida Neto.

Ainda segundo Valdemar, Zanin e Almeida “são ‘extremamente preparados’ para o cargo. Após o elogio à dupla, o dirigente ponderou que o PL não fará oposição irracional ao governo”.

