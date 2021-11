Presidente do PSB defende fechar questão contra PEC dos Precatórios

Carlos Siqueira quer reverter os 10 votos de parlamentares do PSB favoráveis à PEC que libera R$ 91 bilhões do orçamento para o governo Bolsonaro em ano eleitoral edit

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou nesta quinta-feira (4) que o partido poderá fechar questão contra a PEC dos Precatórios no segundo turno de votação. A executiva nacional do PSB deverá se reunir nesta segunda-feira (8) para tentar reverter os votos favoráveis à proposta.

“Achamos muito grave a aprovação dessa PEC, do ponto de vista econômico e político também. Deixaram uma margem para gastar dinheiro comprando voto pelo país com emendas parlamentares”, afirmou Siqueira ao Valor. “Vou convocar a Executiva e conversar. Se for necessário, a gente delibera pelo fechamento de questão. Se evoluir, pode não ser necessário”, disse.

A PEC foi aprovada na noite dessa quarta-feira (3) em primeiro turno com apenas quatro votos a mais do que os 308 necessários. Dos 32 parlamentares do PSB, 10 deles não seguiram a orientação do partido e votaram a favor da matéria que abre R$91 bilhões de espaço no Orçamento de 2022 em plena disputa eleitoral.

Siqueira foi cobrado a agir contra os dez deputados do PSB que votaram a favor do projeto apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro.

Além do PSB, o PDT também decidiu votar a favor da PEC dos Precatórios. Dos 24 deputados, 25 votaram favoráveis à matéria. Em resposta, o presidenciável Ciro Gomes anunciou que suspendeu sua pré-candidatura até que o partido reveja a posição na votação do segundo turno.

