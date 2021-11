Presidente do PSB descarta candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência

Apoie o 247

247 - O presidente do PSB, Carlos Siqueira, descartou a possibilidade do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa concorrer à Presidência da República em 2022. Ao Valor Econômico, ele afirmou que “o período dos outsiders já passou”.

Siqueira avaliou que Barbosa teria mais chances se tivesse lançado sua candidatura em 2018, ano em que Jair Bolsonaro foi eleito.

“Aquele era o momento dele [Joaquim Barbosa]. Agora há um quadro muito diferente. Não quer dizer que o sistema político necrosado tenha se recuperado, mas é outra conjuntura”.

