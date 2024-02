Carlos Siqueira, presidente do PSB, ataca Lula após fala sobre genocídio

Embora o chefe do partido que integra a frente ampla tenha atacado o presidente, rabinos judeus têm apoiado as declarações de Lula edit

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse ter ficado “chocado” com a declaração em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou a morte de civis palestinos em decorrência dos ataques israelenses ao Holocausto. Desde o início da escalada do conflito, em outubro do ano passado, mais de 30 mil palestinos foram mortos, a maioria mulheres e crianças.

“Acho lamentável, primeiro, poque genocídio não é. Há problemas, e os problemas foram provocados por grupos terroristas que usam escudos humanos, em hospitais, e usando crianças”, disse Siqueira ao jornal O Globo. “Apenas quero dizer que fiquei chocado com a comparação, sinceramente”, ressaltou.

Ainda segundo ele, “podem ter opiniões, cada um tem o direito, mas também há as responsabilidades e as consequências (para a relação com) um país importantíssimo como Israel. Agora, o que ele vai fazer ou que deixa de fazer, não me compete fazer sugestões ao presidente da República”.

Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b
February 18, 2024

