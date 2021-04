Presidente do PSDB faz 'convite público' para que Tasso dispute eleição presidencial de 2022

247 - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, convidou o senador Tasso Jereissati (CE) a se posicionar como um possível candidato à disputa presidencial de 2022. De acordo com reportagem do jornal O Globo, a avaliação de aliados e da cúpula da legenda é que o parlamentar teria capacidade para unir os partidos de centro contra Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece nas pesquisas como o único nome capaz de derrotar o ex-capitão nas próximas eleições. “Fica aqui um convite público, para que ele aceite esse chamamento”, destacou.

Segundo Araújo, o nome de Tasso é visto como uma alternativa aos nomes dos governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. “Temos fatos novos todos os dias. Dentro do PSDB, depois da própria provocação do Eduardo Jorge, começa um movimento muito forte de incentivo ao nome do senador Tasso Jereissati (o ex-presidenciável do PV fez uma publicação sugerindo a candidatura de Tasso). Recentemente se intensificaram movimentos no sentido de convencê-lo a aceitar colocar o seu nome. Claro que é um nome que enriquece muito o processo político nacional e transcende de forma definitiva o PSDB”, disse Araújo.

A legenda avalia, ainda, que Tasso poderia angariar até mesmo o apoio de Ciro Gomes (PDT) em torno de sua possível postulação. “É fundamental a participação do Ciro Gomes. Aliás, (a visão econômica) não pode ser tão distinta porque a introdução de Ciro Gomes na sucessão ao governo do Ceará (em 1991), quando era tucano, se deu pela liderança do então governador Tasso Jereissati”, afirmou.

As prévias para definir o candidato tucano às eleições de 2022 estão marcadas para outubro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.