Presidente do PSL-SP diz que proposta do governo Bolsonaro para mudar estrutura das PMS cria 'cenário favorável' a golpes

247 - O deputado federal Júnior Bozzella, presidente do diretório estadual do PSL em São Paulo, afirmou que a proposta que restringe o poder dos governadores de nomear ou exonerar os comandantes da polícias militares estaduais e do Corpo de Bombeiros “é mais uma ideia acéfala e irresponsável” de Jair Bolsonaro que que, segundo ele, cria “um cenário favorável para qualquer tipo de tentativa de golpe”.

“Bolsonaro é um tarado pelo poder e maníaco por comando. A polícia, historicamente, sempre foi estadual e hierarquicamente ligada aos governadores. Não há argumentos plausíveis que justifiquem qualquer mudança nesse sentido”, disse Bozella ao site O Antagonista.

O parlamentar disse, ainda, considerar “muito perigoso termos todas as forças de segurança do país ligadas exclusivamente a uma única pessoa. Não sabemos que tipo de uso alguém como o Bolsonaro faria disso. Seria criado um cenário favorável para qualquer tipo de tentativa de golpe”.

