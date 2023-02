Presidente do PSOL agradece Dino por inquérito sobre Marielle: 'cinco anos é muito tempo'

Juliano Medeiros revelou contato com ministro da Justiça para agradecê-lo pela abertura do inquérito para apurar assassinato de Marielle e cobrou justiça pela ex-vereadora psolista edit

247 - Via redes sociais, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, agradeceu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pela abertura, nesta quarta-feira (22), de um inquérito pela Polícia Federal para apurar "todas as circunstâncias" do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes .

Marielle era filiada ao PSOL e foi a segunda vereadora mulher com mais votos em todo o Brasil nas eleições de 2016. Em 14 de março de 2018, foi brutalmente assassinada a tiros no Rio de Janeiro e as investigações seguem até os dias de hoje sem conclusões sobre os mandantes do crime.

Na publicação do presidente do PSOL, ele afirmou que "cinco anos é muito tempo" e cobrou justiça pela morte da ex-vereadora: "falei há pouco com o ministro Flávio Dino. Agradeci o empenho do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, na busca de uma conclusão para as investigações envolvendo o assassinato covarde da nossa companheira Marielle Franco. Cinco anos é muito tempo. Queremos justiça!"

