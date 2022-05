Presidente do PSOL diz que Ciro saiu minúsculo do debate com Duvivier

Apoie o 247

247 - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, falou no Twitter sobre o debate entre o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e o humorista Gregório Duvivier, que ocorreu nesta sexta-feira, 20. Segundo o psolista, Ciro saiu minúsculo do debate.

“O Gregório Duvivier é um cara brilhante que usa seu humor e inteligência para tratar temas urgentes para o país. Teve coragem de se expor num terreno que não é o seu, com todo o desgaste que isso pode trazer. Saiu gigante desse episódio, enquanto outros saíram minúsculos”, publicou nas redes sociais.

