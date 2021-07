Presidente do PTC nega filiação de Weintraub: "nunca, jamais"

Presidente nacional do PTC, Daniel Tourinho, também disse que não abrirá as portas da legenda para abrigar Jair Bolsonaro. "Se depender de mim, o presidente fica sem legenda”, afirmou edit

247 - O presidente nacional do PTC, Daniel Tourinho, negou que a legenda tenha intenção de filiar bolsonaristas. Negativa acontece cerca de uma semana depois da imprensa noticiar que o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub estaria negociando sua ida para o partido por meio do diretório paulista. Segundo ele, o PTC é "contra o extremismo" e Weintraub "está engajado num projeto de Bolsonaro".

“Jamais o meu partido cederia espaço ao Weintraub. Nunca, jamais. O Bolsonaro precisa ser contido. E não tem nada melhor para contê-lo do que outubro de 2022. Se depender de mim, o presidente fica sem legenda”, disse Tourinho, de acordo com o jornal O Globo.

Ainda de acordo com a reportagem, Tourinho teria cobrado explicações do presidente do diretório de São Paulo, Carlos Roberto de Almeida. Ele teria considerado que o correligionário fez “uma declaração infeliz” e que o assunto está encerrado.

