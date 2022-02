Presidente do Republicanos sinaliza a Flávio Bolsonaro que pode rachar aliança pela reeleição

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, "teve uma conversa dura" com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo Bela Megale, do jornal O Globo, sobre um possível racha na aliança pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

>>> Mourão confirma filiação ao Republicanos para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul

De acordo com relatos de interlocutores de Pereira, o dirigente partidário se queixou da falta de apoio de Bolsonaro e da coordenação de sua campanha para levarem novos filiados à sigla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pereira defende que os partidos da base governista têm que "dividir o bolo". Ou seja, a base governista precisa se dividir entre os partidos para que as bancadas federais de todos cresçam.

>>> Republicanos avalia abandonar Bolsonaro e ficar neutro na eleição presidencial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Republicanos afirmou a Flávio que Bolsonaro e o grupo que o cerca não só não fazem movimentos neste sentido como assediam políticos ligados a seu partido para que migrem para o PL.

Flávio Bolsonaro concordou com as críticas e disse que conversaria com o pai para achar alguma solução. Até o momento o senador não deu retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A discordância aumenta a pressão interna no Republicanos para que o partido se afaste de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: