Presidente do Senado, Alcolumbre cobra de Bolsonaro sanção imediata de auxílio emergencial de R$ 600

"Em nome dos brasileiros que passam dificuldades financeiras neste momento de pandemia do Covid-19, solicito ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a sanção imediata do projeto de lei", escreveu Davi Alcolumbre edit

247 - Diante da aprovação pelo Senado Federal do pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 600 a pessoas de baixa renda por conta da pandemia de coronavírus, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, cobrou a sanção imediata do Projeto de Lei por Jair Bolsonaro.

"Em nome dos brasileiros que passam dificuldades financeiras neste momento de pandemia do Covid-19, solicito ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a sanção imediata do projeto de lei,que garante auxílio de R$600 aos trabalhadores autônomos, aprovado há pouco pelo Senado Federal", escreveu Alcolumbre no Twitter.