Presidente do Senado decide indicar vice-líder do governo como relator da MP que privatiza da Eletrobras

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decidiu indicar o senador Marcos Rogério (DEM-RO) como relator da Medida Provisória (MP) que permite a privatização da Eletrobras.

A informação é do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, e foi confirmada pelo próprio senador Marcos Rogério, que é vice-líder do governo no Senado. "Segundo o senador, Pacheco deve fazer o anúncio ainda nesta terça-feira (1º)", diz o jornalista.

A MP foi aprovada pela Câmara e tramita no Senado e deve ser aprovada até 22 de junho, para não perder a validade.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.