Presidente do Senado quer explicações sobre áudio de Milton Ribeiro

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), endossou o coro de cobrança de explicações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre as afirmações feitas em áudio em que fala da liberação de recursos da pasta para prefeituras que negociaram o repasse com dois pastores.

“Quero ouvir as explicações do ministro. [O caso] precisa naturalmente ser explicado, esclarecido e demonstrar que não houve qualquer tipo de favorecimento. Vou aguardar o desdobramento”, disse Pacheco.

Parlamentares entraram com representação na Procuradoria-Geral da República pedindo investigação contra o ministro por suspeita de prática dos crimes de responsabilidade e de improbidade administrativa.

No áudio divulgado pela Folha de S. Paulo, o ministro da Educação afirma que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL), prioriza liberação de recursos da pasta para prefeituras que negociaram o repasse com dois pastores, que não possuem cargos no Ministério da Educação (MEC).

"Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim, sobre a questão do Gilmar, o apoio. O apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado, é apoio sobre construção das igrejas...", diz Milton Ribeiro em trecho do áudio.

