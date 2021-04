Presidente do Serpro mentiu à Câmara ao afirmar que não se reuniu com Flávio Bolsonaro

Gileno Gurjão Barreto, diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), se reuniu com o senador e suas advogadas para tratar de questões fiscais edit

Revista Fórum - O diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Gileno Gurjão Barreto, mentiu ao afirmar em ofício à Câmara dos Deputados que não se reuniu com Flávio Bolsonaro e suas advogadas.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, Gurjão esteve na manhã do dia 29 de setembro em uma casa do Lago Norte, bairro nobre de Brasília, para uma reunião com Flávio e suas advogadas, Luciana Pires e Juliana Bierrenbach.

A reunião teria sido para tratar das suspeitas da defesa do senador sobre uma possível devassa fiscal em seu perfil por uma organização criminosa da Receita.

Leia mais na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.