Presidente do Superior Tribunal Militar e comandantes das Forças Armadas confirmam presença no ato do 8/1

247 - O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Francisco Joseli Parente Camelo, está entre as autoridades confirmadas para participar do ato "Democracia Inabalada", que ocorrerá na próxima segunda-feira, no Congresso Nacional, em Brasília. Além do presidente do STM, também confirmaram presença os comandantes das Forças Armadas: General Tomás Paiva (Exército), Almirante de Esquadra Marcos Olsen (Marinha) e Tenente-Brigadeiro de Ar Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica), informa a coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo.

O evento, que marca um ano dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, foi intitulado "Democracia Inabalada", seguindo o mote da campanha lançada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta aos ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os ataques resultaram na invasão do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou ministros da Corte para participar do evento, que contará com cerca de 500 convidados, entre autoridades e representantes da sociedade civil. Cada convidado será responsável por seus próprios custos e organização para comparecer a Brasília. A lista final de confirmados será formulada até sexta-feira.

A coluna ainda informa que ontem o ministro da Defesa, José Múcio, almoçou com os comandantes das Forças Armadas, buscando evitar constrangimentos durante os discursos no evento. O ato contará com pronunciamentos de seis autoridades: Lula, Alexandre de Moraes (presidente do Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso (presidente do STF), Arthur Lira (presidente da Câmara), Rodrigo Pacheco (presidente do Senado e do Congresso) e Fátima Bezerra (governadora do Rio Grande do Norte).

Além disso, está prevista a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, da ex-presidente do STF Rosa Weber, e da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

Durante a cerimônia, está programado um momento simbólico em referência às obras destruídas durante os ataques, incluindo a entrega simbólica da tapeçaria de Burle Marx, alvo de vandalismo, e a restituição simbólica de um exemplar da Constituição Federal furtada do STF pelos bolsonaristas e posteriormente recuperada.

A Secretaria-Geral da Presidência enviou ao Senado pedidos para convites de 130 movimentos sociais e sindicais, além de entidades da sociedade civil organizada. Representantes do governo também enviaram convites a prefeitos de capitais e governadores na última semana de 2023.

