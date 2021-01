Presidente do Supremo faz mediação entre governo e caminhoneiros para evitar greve

O ministro Luiz Fux, presidente do STF, está mediando entendimentos entre o governo e caminhoneiros para evitar uma greve do setor em meio à pandemia edit

247 - O presidente do STF, Luiz Fux, que também é relator de ações sobre frete rodoviário no tribunal, conversou nesta quinta-feira (14) com representante dos motoristas e com o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) para buscar informações sobre uma possível nova greve da categoria.

O ministro pediu na reunião aos dois lados que evitem uma paralisação que pode prejudicar ainda mais o país em meio à pandemia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

